STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 276.800,00 1.504,00 En Düşük 275.300,00 1.495,00 En Yüksek 276.000,00 1.503,50 Kapanış 276.000,00 1.503,50 Ağırlıklı Ortalama 275.537,50 1.498,52 Toplam İşlem Hacmi (TL) 286.398.516,88 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1043,67 Toplam İşlem Adedi 20



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 275 bin 300 lira, en yüksek 276 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 276 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 286 milyon 398 bin 516,88 lira, işlem miktarı ise 1043,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 297 milyon 27 bin 500,88 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Akbank şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: