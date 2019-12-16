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Altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi.

16.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:28Altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 500 lira, en yüksek 277 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 artışla 277 bin 550 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 524 bin 332,47 lira, işlem miktarı ise 621 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 179 milyon 812 bin 887,92 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 273.500,001.470,00
En Düşük 276.500,001.476,00
En Yüksek277.600,001.479,50
Kapanış277.550,001.477,35
Ağırlıklı Ortalama 277.304,111.471,84
Toplam İşlem Hacmi (TL)170.524.332,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)620,94
Toplam İşlem Adedi43

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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