STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 276.600,00 1.490,00 En Düşük 277.500,00 1.489,10 En Yüksek 279.600,00 1.492,00 Kapanış 279.300,00 1.491,50 Ağırlıklı Ortalama 278.632,61 1.491,16 Toplam İşlem Hacmi (TL) 528.499.331,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.922,29 Toplam İşlem Adedi 39

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 277 bin 500 lira, en yüksek 279 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 279 bin 300 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 528 milyon 499 bin 331,55 lira, işlem miktarı ise 1.922,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 536 milyon 870 bin 722,72 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: