STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 279.300,00 1.491,50 En Düşük 279.000,00 1.475,00 En Yüksek 279.700,00 1.494,40 Kapanış 279.400,00 1.486,40 Ağırlıklı Ortalama 279.388,75 1.489,51 Toplam İşlem Hacmi (TL) 216.749.253,71 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 783,30 Toplam İşlem Adedi 33

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 400 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 279 bin lira, en yüksek 279 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 279 bin 400 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 749 bin 253,71 lira, işlem miktarı ise 783,30 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 749 bin 253,71 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: