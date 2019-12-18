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Altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi.

18.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:20Altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 280 bin lira, en yüksek 281 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 280 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 181 milyon 283 bin 673,15 lira, işlem miktarı ise 652,07 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 183 milyon 48 bin 318,48 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ons Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 278.800,001.479,00
En Düşük 280.000,001.477,00
En Yüksek281.300,001.479,50
Kapanış280.750,001.477,00
Ağırlıklı Ortalama 280.540,821.478,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)181.283.673,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg)652,07
Toplam İşlem Adedi32

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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