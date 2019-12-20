STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 281.700,00 1.474,80 En Düşük 281.080,00 1.477,00 En Yüksek 282.400,00 1.484,00 Kapanış 281.080,00 1.477,00 Ağırlıklı Ortalama 281.656,60 1.479,42 Toplam İşlem Hacmi (TL) 104.575.173,08 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 370,70 Toplam İşlem Adedi 21

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 104 milyon 575 bin 173,08 lira, işlem miktarı ise 370,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 106 milyon 631 bin 124,40 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: