Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 283 bin 400 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 283 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin 400 liraya yükseldi.

23.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:56 Altının kilogramı 283 bin 400 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 282 bin 300 lira, en yüksek 283 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 283 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 146 milyon 945 bin 375,55 lira, işlem miktarı ise 522 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 150 milyon 142 bin 769,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 281.080,001.477,00
En Düşük 282.300,001.480,00
En Yüksek283.800,001.486,50
Kapanış283.400,001.484,00
Ağırlıklı Ortalama 283.389,361.484,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)146.945.375,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)522,48
Toplam İşlem Adedi33

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:24   Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
18:16   Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı - Ekonomi
18:14   BIS100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Ekonomi
18:02   KARDEMİR'de Mesleki Yeterlilik Belge töreni - Ekonomi
17:58   Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi
17:57   Başkan Keleş müteahhitler için AK Parti'den destek istedi - Ekonomi
17:53   Adalar'da Ruam sessizliği! Rezervasyonlarını iptal edenler var - Ekonomi
17:31   Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor! Atina, dört olası senaryo üzerinde duruyor - Ekonomi
17:04   Son dakika: Üçüncü Köprü'yle ilgili peş peşe gelişmeler! Astaldi hisselerini devretti, Çinliler talip oldu - Ekonomi
16:53   2019 yılında Türkiye'de en çok haber konusu olan vergi rekortmenleri belli oldu - Ekonomi
23.12.2019 18:31:10