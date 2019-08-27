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Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi.

27.08.2019 17:04 Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 286 bin 500 lira, en yüksek 287 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 286 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 250 milyon 953 bin 622,56 lira, işlem miktarı ise 881,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 255 milyon 913 bin 958,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 284.900,001.529,00
En Düşük 286.500,001.529,70
En Yüksek287.200,001.534,00
Kapanış286.500,001.529,70
Ağırlıklı Ortalama 287.004,621.537,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)250.953.622,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)881,13
Toplam İşlem Adedi38

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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