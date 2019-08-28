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Altının kilogramı 287 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 500 liraya yükseldi.

28.08.2019 17:08 Altının kilogramı 287 bin 500 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 287 bin 000 lira, en yüksek 288 bin 240 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 287 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 839 milyon 469 bin 285 lira, işlem miktarı ise 2.919,03 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 601 bin 612,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 286.500,001.529,70
En Düşük 287.000,001.532,20
En Yüksek288.240,001.544,60
Kapanış287.500,001.542,30
Ağırlıklı Ortalama 287.544,531.538,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)839.469.285
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.919,03
Toplam İşlem Adedi57

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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