Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi.

30.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:22 Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 289 bin lira, en yüksek 290 bin 225 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 289 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 106 milyon 978 bin 675,45 lira, işlem miktarı ise 10.782 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 112 milyon 822 bin 539,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Ziraat Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 289.000,001.510,00
En Düşük 289.000,001.509,90
En Yüksek290.225,001.515,00
Kapanış289.250,001.512,00
Ağırlıklı Ortalama 289.369,831.509,96
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.106.978.675,45
Toplam İşlem Miktarı (Kg)10.782,09
Toplam İşlem Adedi51

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:28   Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:27   Petrol ve altın fiyatları yükseliyor - Ekonomi
17:22   Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi - Ekonomi
17:19   TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Ekonomi
17:12   Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu - Ekonomi
17:09   Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Ekonomi
16:02   Japonya'da 50 bin uçak bileti yabancı turistlere bedava dağıtılacak - Ekonomi
15:48   Simit Sarayı'ndan Ziraat Bankası açıklaması: Yapılan görüşmeler sonucu bir ortaklık olmadı - Ekonomi
15:37   Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor - Ekonomi
30.12.2019 17:33:28