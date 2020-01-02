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Altının kilogramı 291 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 291 bin 600 liraya yükseldi.

02.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34 Altının kilogramı 291 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 291 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 291 bin lira, en yüksek 291 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 291 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 354 milyon 277 bin 480,58 lira, işlem miktarı ise 1.223,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 355 milyon 752 bin 194,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 291.300,001.522,50
En Düşük 291.000,001.520,00
En Yüksek291.600,001.521,70
Kapanış291.600,001.520,00
Ağırlıklı Ortalama 291.294,721.520,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)354.277.480,58
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.223,16
Toplam İşlem Adedi34

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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