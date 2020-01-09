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Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi.

09.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:00Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 400 lira, en yüksek 301 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,18 azalışla 292 bin 400 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 284 milyon 47 bin 514,71 lira, işlem miktarı ise 963 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 288 milyon 633 bin 870,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve HSBC Bank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 302.000,001.538,80
En Düşük 292.400,001.545,40
En Yüksek301.800,001.572,50
Kapanış292.400,001.548,00
Ağırlıklı Ortalama 294.702,811.551,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)284.047.514,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)962,65
Toplam İşlem Adedi38

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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