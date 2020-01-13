Haberler » Ekonomi » Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi.

13.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:12Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 291 bin 800 lira, en yüksek 293 bin 499 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 292 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 470 milyon 492 bin 985,02 lira, işlem miktarı ise 5.058 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 475 milyon 704 bin 879,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 292.820,001.550,00
En Düşük 291.800,001.547,50
En Yüksek293.499,001.555,35
Kapanış292.900,001.550,00
Ağırlıklı Ortalama 292.647,061.551,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.470.492.985,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.057,56
Toplam İşlem Adedi59

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:10  Son dakika: Bakan Albayrak müjdeli haberi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyede - Ekonomi
18:08  Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı - Ekonomi
17:54  New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi
17:39  BUSEB, Gemlik’te bin dönüme talip - Ekonomi
17:35  Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay - Ekonomi
16:28  İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü - Ekonomi
15:27  Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı - Ekonomi
13:52  İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı - Ekonomi
13:15  Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun - Ekonomi
13.01.2020 18:24:26