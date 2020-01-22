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Altının kilogramı 296 bin 450 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 450 liraya geriledi.

22.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:30Altının kilogramı 296 bin 450 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 450 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 296 bin 400 lira, en yüksek 297 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 296 bin 450 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 606 milyon 255 bin 581,76 lira, işlem miktarı ise 2.058,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 623 milyon 780 bin 437,08 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 297.000,001.555,70
En Düşük 296.400,001.554,30
En Yüksek297.500,001.557,50
Kapanış296.450,001.555,50
Ağırlıklı Ortalama 296.751,011.555,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)606.255,581,76
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.058,40
Toplam İşlem Adedi39

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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