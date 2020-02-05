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Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi.

05.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 298 bin 150 lira, en yüksek 300 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 azalışla 299 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 796 milyon 337 bin 606,16 lira, işlem miktarı ise 2.674 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 797 milyon 713 bin 578,57 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve VakıfBank şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 301.700,001.568,30
En Düşük 298.150,001.552,00
En Yüksek300.750,001.566,00
Kapanış299.200,001.554,50
Ağırlıklı Ortalama 299.734,791.558,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)796.337.606,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.673,62
Toplam İşlem Adedi121

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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