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Altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi.

06.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:04 Altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 297 bin 50 lira, en yüksek 303 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 303 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 456 milyon 498 bin 289,93 lira, işlem miktarı ise 1.513,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 464 milyon 333 bin 770,17 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 297.800,001.547,30
En Düşük 297.050,001.572,65
En Yüksek303.200,001.579,00
Kapanış303.100,001.577,90
Ağırlıklı Ortalama 302.673,201.577,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)456.498.289,93
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.513,40
Toplam İşlem Adedi69

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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