STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 297.800,00 1.547,30 En Düşük 297.050,00 1.572,65 En Yüksek 303.200,00 1.579,00 Kapanış 303.100,00 1.577,90 Ağırlıklı Ortalama 302.673,20 1.577,12 Toplam İşlem Hacmi (TL) 456.498.289,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.513,40 Toplam İşlem Adedi 69

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 297 bin 50 lira, en yüksek 303 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 303 bin 100 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 456 milyon 498 bin 289,93 lira, işlem miktarı ise 1.513,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 464 milyon 333 bin 770,17 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: