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Altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi.

31.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:48Altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 302 bin 400 lira, en yüksek 304 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 303 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 834 milyon 906 bin 491,59 lira, işlem miktarı ise 2.766,83 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 539 bin 452,25 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 303.740,001.579,70
En Düşük 302.400,001.573,50
En Yüksek304.000,001.581,35
Kapanış303.800,001.579,00
Ağırlıklı Ortalama 303.166,071.580,34
Toplam İşlem Hacmi (TL)834.906.491,59
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.766,83
Toplam İşlem Adedi96

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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