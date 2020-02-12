STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 304.700,00 1.569,70 En Düşük 302.600,00 1.564,00 En Yüksek 304.900,00 1.573,80 Kapanış 304.300,00 1.566,40 Ağırlıklı Ortalama 303.679,54 1.568,57 Toplam İşlem Hacmi (TL) 392.357.582,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.298,73 Toplam İşlem Adedi 45

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 302 bin 600 lira, en yüksek 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 304 bin 300 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 392 milyon 357 bin 582,90 lira, işlem miktarı ise 1.299 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 396 milyon 992 bin 816,91 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İş Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: