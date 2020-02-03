STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 303.800,00 1.579,00 En Düşük 302.900,00 1.574,00 En Yüksek 304.000,00 1.580,00 Kapanış 304.000,00 1.579,00 Ağırlıklı Ortalama 303.671,67 1.578,37 Toplam İşlem Hacmi (TL) 939.194.108,61 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.118,85 Toplam İşlem Adedi 50



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 302 bin 900 lira, en yüksek 304 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 304 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 939 milyon 194 bin 108,61 lira, işlem miktarı ise 3.118,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 945 milyon 792 bin 782,80 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: