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Altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi.

17.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:44Altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 306 bin 800 lira, en yüksek 307 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 307 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 350 milyon 667 bin 48,01 lira, işlem miktarı ise 1.149 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 354 milyon 550 bin 395,87 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Özak Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 306.750,001.575,55
En Düşük 306.800,00-
En Yüksek307.600,00-
Kapanış307.600,00-
Ağırlıklı Ortalama 307.326,17-
Toplam İşlem Hacmi (TL)350.667.048,01
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.148,98
Toplam İşlem Adedi30

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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