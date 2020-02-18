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Altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi.

18.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:26Altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 307 bin 700 lira, en yüksek 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 309 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 564 milyon 704 bin 414,49 lira, işlem miktarı ise 1.842 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 571 milyon 142 bin 366,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Vakıf Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 307.600,00-
En Düşük 307.700,001.586,25
En Yüksek310.000,001.589,30
Kapanış309.600,001.588,00
Ağırlıklı Ortalama 309.434,041.587,79
Toplam İşlem Hacmi (TL)564.704.414,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.841,55
Toplam İşlem Adedi64

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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