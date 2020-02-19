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Altının kilogramı 314 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin 700 liraya yükseldi.

19.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:58Altının kilogramı 314 bin 700 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 310 bin 700 lira, en yüksek 314 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 artışla 314 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 813 milyon 805 bin 478,02 lira, işlem miktarı ise 2.615 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 815 milyon 926 bin 22,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 309.600,001.588,00
En Düşük 310.700,001.592,00
En Yüksek314.850,001.609,10
Kapanış314.700,001.608,95
Ağırlıklı Ortalama 313.393,961.601,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)813.805.478,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.614,60
Toplam İşlem Adedi61

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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