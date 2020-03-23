Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi - Ekonomi

Altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi.

23.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:26
Altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 313 bin 500 lira, en yüksek 317 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 317 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 710 milyon 162 bin 719,35 lira, işlem miktarı ise 2.292 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 718 milyon 331 bin 800,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 314.000,001.508,50
En Düşük 313.500,001.480,00
En Yüksek317.500,001.509,00
Kapanış317.500,001.509,00
Ağırlıklı Ortalama 315.326,841.493,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)710.162.719,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.292,38
Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan’a kadar uzatıldı Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Ekonomi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Ekonomi
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı - Ekonomi Şahinbey Belediyesinden 7 bin aileye maddi destek - Ekonomi Yapı Kredi "ekonomik destek paketini" devreye aldı - Ekonomi TSKB: "Koronavirus salgını sürecinde müşterilerimizin yanındayız" - Ekonomi KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı - Ekonomi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı - Ekonomi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi - Ekonomi Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı - Ekonomi Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading