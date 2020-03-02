Altının kilogramı 322 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 318 bin 950 lira, en yüksek 326 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 322 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.467 KİLOGRAM OLDU

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 111 milyon 916 bin 808,83 lira, işlem miktarı ise 3.467 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 133 milyon 674 bin 682,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: