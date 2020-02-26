Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 325 bin lira, en yüksek 327 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 325 bin 550 liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM MİKTARI 2.253 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 936 bin 802,64 lira, işlem miktarı ise 2.253 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 737 milyon 642 bin 425,70 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GÖREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: