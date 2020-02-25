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Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 326 bin liraya geriledi.

25.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:00Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 326 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 319 bin 950 lira, en yüksek 329 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 azalışla 326 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 57 milyon 964 bin 476,24 lira, işlem miktarı ise 3.263 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 66 milyon 656 bin 619,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 333.300,001.681,60
En Düşük 319.950,001.638,00
En Yüksek329.500,001.680,00
Kapanış326.000,001.648,70
Ağırlıklı Ortalama 323.675,231.646,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.057.964.476,24
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.263,28
Toplam İşlem Adedi115

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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