Altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi.
09.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:05
Altın piyasasında, en düşük 326 bin 800 lira, en yüksek 331 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 329 bin 600 liradan tamamladı.
İŞLEM MİKTARI 1.732 KİLOGRAM OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 566 milyon 364 bin 387,24 lira, işlem miktarı ise 1.732 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 583 milyon 759 bin 478,37 lira oldu.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|329.000,00
|1.680,40
|En Düşük
|326.800,00
|1.666,30
|En Yüksek
|331.540,00
|1.680,50
|Kapanış
|329.600,00
|1.676,35
|Ağırlıklı Ortalama
|329.803,86
|1.672,64
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|566.364.387,24
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.732,32
|Toplam İşlem Adedi
|65
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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