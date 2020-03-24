STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 317.500,00 1.509,00 En Düşük 328.500,00 1.525,00 En Yüksek 336.000,00 1.590,00 Kapanış 330.080,00 1.540,00 Ağırlıklı Ortalama 330.472,16 1.540,99 Toplam İşlem Hacmi (TL) 509.305.563,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.558,52 Toplam İşlem Adedi 42

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 330 bin 80 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 328 bin 500 lira, en yüksek 336 bin irayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 330 bin 80 liradan tamamladı.MKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 509 milyon 305 bin 563,92 lira, işlem miktarı ise 1.559 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 516 milyon 737 bin 754,10 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Demaş Kuyumculuk şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA