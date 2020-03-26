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Altının kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi.

26.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:50
Altının kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 332 bin lira, en yüksek 336 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 334 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 80 milyon 676 bin 330,78 lira, işlem miktarı ise 243 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 345 bin 306,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 333.000,001.612,60
En Düşük 332.000,001.605,00
En Yüksek336.000,001.621,10
Kapanış334.300,001.615,00
Ağırlıklı Ortalama 332.507,341.612,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)80.676.330,78
Toplam İşlem Miktarı (Kg)242,78
Toplam İşlem Adedi19

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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