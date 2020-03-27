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Altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi.

27.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:30
Altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 334 bin lira, en yüksek 338 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 336 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 221 bin 559,44 lira, işlem miktarı ise 232,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 82 milyon 431 bin 854,43 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 334.300,001.615,00
En Düşük 334.000,001.590,00
En Yüksek338.000,001.631,00
Kapanış336.500,001.622,70
Ağırlıklı Ortalama 335.823,751.622,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)78.221.559,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)232,63
Toplam İşlem Adedi26

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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