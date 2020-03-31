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Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi.

31.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:44
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 337 bin 800 lira, en yüksek 343 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 azalışla 337 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 497 bin 382,68 lira, işlem miktarı ise 481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 91 bin 2,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 342.000,001.626,00
En Düşük 337.800,001.600,50
En Yüksek343.000,001.621,00
Kapanış337.800,001.600,55
Ağırlıklı Ortalama 342.160,281.607,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)162.497.382,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)481,15
Toplam İşlem Adedi37

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi - Ekonomi

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