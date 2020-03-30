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Altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.

30.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:04
Altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 336 bin lira, en yüksek 342 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 342 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 109 milyon 726 bin 292,65 lira, işlem miktarı ise 327 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 918 bin 866,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 336.500,001.622,70
En Düşük 336.000,001.613,00
En Yüksek342.000,001.631,00
Kapanış342.000,001.626,00
Ağırlıklı Ortalama 339.070,001.617,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)109.726.292,65
Toplam İşlem Miktarı (Kg)327,35
Toplam İşlem Adedi18

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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