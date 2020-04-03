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Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi.

03.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:49

Altın piyasasında, en düşük 346 bin 800 lira, en yüksek 348 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 348 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 448 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 193 bin 27,63 lira, işlem miktarı ise 448 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 157 milyon 191 bin 561,17 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 342.000,001.589,05
En Düşük 346.800,001.609,00
En Yüksek348.600,001.617,00
Kapanış348.000,001.614,00
Ağırlıklı Ortalama 347.584,741.615,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)155.193.027,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)447,75
Toplam İşlem Adedi29
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
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