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Altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi.

06.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:02
Altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 348 bin lira, en yüksek 357 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,76 artışla 357 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 585 bin 158,336 lira, işlem miktarı ise 461 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 88 bin 896,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 348.000,001.614,00
En Düşük 348.000,001.627,00
En Yüksek357.600,001.640,00
Kapanış357.600,001.640,00
Ağırlıklı Ortalama 353.161,511.637,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)162.585.158,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)460,69
Toplam İşlem Adedi44

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi - Ekonomi

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