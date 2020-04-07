Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi.
07.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:21
Altın piyasasında, en düşük 357 bin lira, en yüksek 361 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 359 bin 300 liradan tamamladı.
İŞLEM MİKTARI 249 KİLOGRAM OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 99 milyon 614 bin 122,16 lira, işlem miktarı ise 249 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 100 milyon 171 bin 676,58 lira oldu.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLARAltın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|357.600,00
|1.640,00
|En Düşük
|357.000,00
|1.650,00
|En Yüksek
|361.500,00
|1.657,00
|Kapanış
|359.300,00
|1.653,00
|Ağırlıklı Ortalama
|359.523,46
|1.654,19
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|99.614.122,16
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|249,14
|Toplam İşlem Adedi
|32
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi