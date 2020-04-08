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Altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.

08.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:10
Altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 358 bin 300 lira, en yüksek 361 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 702 bin 39,89 lira, işlem miktarı ise 454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 50 bin 398,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 359.300,001.653,00
En Düşük 358.300,001.650,00
En Yüksek361.000,001.655,00
Kapanış359.650,001.648,00
Ağırlıklı Ortalama 359.715,331.651,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)162.702.039,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg)453,72
Toplam İşlem Adedi25

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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