Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi.
13.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:48
Altın piyasasında, en düşük 361 bin 300 lira, en yüksek 369 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 368 bin 600 liradan tamamladı.
İŞLEM MİKTARI 529 KİLOGRAM OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 981 bin 756,59 lira, işlem miktarı ise 529 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 480 bin 106,74 lira oldu.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLARAltın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|361.000,00
|1.681,00
|En Düşük
|361.300,00
|1.689,95
|En Yüksek
|369.500,00
|1.695,00
|Kapanış
|368.600,00
|1.695,00
|Ağırlıklı Ortalama
|368.002,56
|1.690,74
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|193.981.756,59
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|529,34
|Toplam İşlem Adedi
|21
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi