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Altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi.

14.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:32
Altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 371 bin lira, en yüksek 377 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artışla 375 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 544 bin 232,71 lira, işlem miktarı ise 2.900 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 143 bin 572,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 368.600,001.695,00
En Düşük 371.000,001.700,00
En Yüksek377.500,001.724,00
Kapanış375.800,001.700,40
Ağırlıklı Ortalama 374.714,071.705,03
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.069.544.232,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.899,85
Toplam İşlem Adedi126

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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