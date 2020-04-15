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Altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi.

15.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:12
Altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 377 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 381 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 821 milyon 946 bin 210,94 lira, işlem miktarı ise 2.214 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 826 milyon 174 bin 476,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 375.800,001.700,40
En Düşük 377.450,001.670,00
En Yüksek382.000,001.741,90
Kapanış381.000,001.712,00
Ağırlıklı Ortalama 379.186,671.696,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)821.946.210,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.213,89
Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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