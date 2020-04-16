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Altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi.

16.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:48
Altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 382 bin lira, en yüksek 384 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 384 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 535 bin 235,62 lira, işlem miktarı ise 4.548 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 722 milyon 986 bin 687,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 381.000,001.712,00
En Düşük 382.000,001.720,00
En Yüksek384.000,001.735,00
Kapanış384.000,001.720,00
Ağırlıklı Ortalama 383.252,241.720,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.720.535.235,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.548,36
Toplam İşlem Adedi277

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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