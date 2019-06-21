Altının ons fiyatı 2013'ten bu yana ilk kez 1.400 doların üzerini gördü

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi işareti vermesi ve artan jeopolitik riskler altına talebin artmasına sebep oluyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bugün 3 Eylül 2013'ten bu yana ilk kez 1.400 doların üzerine çıkarak 1.411 doları gördü. Daha sonra bu seviyeden gelen satışlarla yeniden 1.389 dolara geriledi.

TAHVİLDE GETİRİ YÜZDE 2'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Fed iki gün önce aldığı kararla politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ancak yakın zamanda bir faiz indirimi gelebileceğinin sinyalini verdi. Özellikle karar metninde, önceki metinlerde yer alan 'sabırlı duruş' ifadesinin çıkarılması faiz indirimi beklentisinin artmasına yol açtı. Fed açıklaması sonrası 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi 2,5 yıl sonra ilk kez yüzde 2'nin altına düştü.

AVRUPA'DA EKSİ FAİZ FURYASI

Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi de hafta içi Portekiz'de yaptığı açıklamada bankanın mevcut politika araçlarını savunarak hala eylem alanlarının bulunduğunu ve bölgede enflasyon hedefine ulaşılmaması durumunda yeniden faiz indirimine gidilebileceğini ya da varlık satın alımı başlatılabileceğini söyledi. Draghi'nin açıklamaları ile 10 yıllık tahvil faizleri Almanya'da yüzde eksi 0,329 ile tarihi düşük seviyelere gerilerken, Fransa'da da sıfırın altına indi.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE İÇİN İNDİRECEK

Bu hafta ECB ve Fed dışında Avustralya Merkez Bankası (RBA) da faiz indirimi sinyali verdi. Banka tarafından yayımlanan Haziran Ayı Politika Toplantısı metninde yüzde 1,25 olan politika faizinde indirime gidilmesinin işsizlik oranında düşüşe yol açıp büyümeyi hızlandıracağı belirtildi. Piyasalar söz konusu indirimin ağustos ayında yapılmasını beklerken, 2020 başında ise politika faizinin yüzde 0,75'e düşürüleceğini öngörüyor.

İRAN DA EKLENİNCE YÜKSELİŞ YÜZDE 4'Ü AŞTI

Farklı merkez bankalarından gelen faiz indirimi sinyalleri dünya genelinde tahvil getirilerinde düşüşe yol açarken, yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Bu arayışın bir nedeni de ABD-İran arasında tırmanan gerilim oldu. İran'ın ABD'ye ait bir drone'u düşürdüğünü açıklaması iki ülke arasında giderek bozulan ilişkilerin savaşa evrilebileceği endişelerini artırdı. Bu endişe de altına talebi yükseltti. Bu hafta uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yükseliş yüzde 4'ü aştı.

'TEK RİSK FED'İN FAİZ İNDİRMEMESİ'

UBS analisti Wayne Gordon altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Merkez bankalarının politikalarındaki bu değişimle altına olan ilginin önümüzdeki birkaç yıl daha da artmasını bekliyoruz. Eğer Fed enflasyon hedefini yüzde 2 civarında tutmaya devam ederse faiz indirimleri reel olarak faizlerin sıfırın altına inmesine yol açacak. Bu ortamda altın iyi bir performans gösterebilir. Önümüzdeki 3 ayda altın için gördüğüm tek risk Fed'in temmuzda faiz indirmemesi" ifadelerini kullandı.

1.500 DOLAR BEKLENTİSİ

Citigroup ta artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesiyle altın fiyatlarında yükselişin sürmesini beklediğini bildirdi. Kurumdan geçilen bilgi notunda dolarda yaşanacak bir toparlanmayla altın fiyatlarının düşebileceği belirtildi ve "Ancak bu kısa süreli olacaktır. Altın fiyatlarında 1.500 dolar makul bir beklentidir" denildi.

Kaynak: Habertürk