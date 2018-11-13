13 Kasım 2018 Salı 13:06



13 Kasım 2018 Salı 13:06

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler eski müdürü Fahri Altınkayık, AK Parti Yığılca Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Yığılca İlçe Başkanı Kerem Yalçıner'e aday adaylığı dosyasını teslim eden Altınkayık, "Gönül belediyeciliğine talibiz" dedi.AK Parti Yığılca ilçe binasında gerçekleştirilen aday adaylığı müracaatına İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, İGM Üyesi Mustafa Şen ve partililer katıldı.Altınkayık, başvuru dosyasını ilçe başkanı Kerem Yalçıner'e teslim etti. Altınkayık yaptığı açıklamada, "Güzel Yığılca'mıza ciddi kazanımlar sağlayacağımız inancındayım.İlçemize güzel hizmet verebilmek için partimizin amaçlarından biri olan, ilkeleriyle bize yol gösteren Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gönül belediyeciliğinin bir gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yığılca belediye başkanı aday adaylığına müracaat etmiş bulunmaktayım. Kamuda aldığım bilgi ve birikimi, gönül belediyeciliğinde pratiğe dönüştürmek hedeflerim arasındadır. İlçemizi 2023 hedefleri doğrultusunda daha da ileriye taşımak azim ve kararlılığındayım. Turizm cenneti Yığılca'mızda yaşayarak, belirlediğim projeleri, sahip olduğum yöneticilik tecrübesiyle hayata geçirmeye talibim. Yönetimde istişare, liyakat, samimiyet, birlikte hareket etmek temel kuraldır. Halkımızın kendisini dinleyip yönetimde kararlara katılması; bu birlik ve beraberliğin vermiş olduğu gücün ortak akılla belirlenmesi temel prensiplerimizdir. Halkımızla belirlediğimiz ortak akılla hedeflere ulaşacağımız inancındayım. Bu da bizim gönül belediyeciliği anlayışımızın temelidir. Gönül köprülerini inşa edip gönüllere nüfuz edeceğiz. Bu hizmet yarışında aynı kulvarda koşacağım gönüldaşlarıma başarılar dilerim. Bu demokratik ve kutlu hizmet yarışında ben de varım diyorum. Talip olduğum görevin sorumluluğunun farkındayım. Bu kutlu davaya aidiyet duygularımla, tüm Yığılcalı hemşerilerimin takdirlerine mazhar olmak istiyorum' dedi.Başvuru programı parti binası dışında toplanan kalabalık ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - DÜZCE