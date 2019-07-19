Haberler» Güncel» Haber

Altınköy'de hasat vakti

Altınköy'de düzenlenecek hasat şenliğinde Ankaralılar, buğdayın ekmek olma yolcuğuna tanıklık edecek.

19.07.2019 11:49 Altınköy
Altınköy'de düzenlenecek hasat şenliğinde Ankaralılar, buğdayın ekmek olma yolcuğuna tanıklık edecek.

Köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serecek olan "5. Hasat Şenliği", 20 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Köy meydanında bileylenen tırpanlar ile maniler eşliğinde buğday tarlasına yürüyen katılımcılar, burada ekinleri biçecek. Daha sonra biçilen ekinler harman yerine taşınacak ve burada atlar ile düven sürülecek. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, eşekler ile su değirmenine taşınacak. Su değirmenine taşınan buğdaylar, burada öğütüldükten sonra una, daha sonra da ekmeğe dönüşecek.

Etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, buğday tanesinin ekmek olma yolculuğuna yakından şahitlik etmiş olacak. Köy ritüellerinin ve köy geleneklerinin tanıtıldığı etkinlikler bu kadarla sınırlı kalmayacak. Hızar atölyesinde tomruk biçilmesinden çamaşırhanede maniler eşliğinde çamaşır tokaçlamaya, buğdayın ayıklanmasından dibekte buğday dövmeye kadar köy hayatının zengin mirası da gelecek nesillere aktarılacak. Gün boyu devam edecek olan şenlikte misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:28   Çanakkale'de 123 kök Hint keneviri ele geçirildi
12:28   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
12:28   DHA DIŞ- Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
12:28   İSTANBUL- İMAMOĞLU: YÜZDE 90'A YAKINI İSTİFA ETTİ
12:27   Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışıyor
12:27   Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
12:27   Meksika'dan "refakatsiz göçmen çocuklara yardım" açıklaması