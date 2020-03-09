Menü
Haberler ›› Güncel ››Altınküre lisesi öğrencileri üniversite stantlarını gezdi - Güncel

Altınküre lisesi öğrencileri üniversite stantlarını gezdi

Altınküre lise öğrencileri açılan üniversite stantlarını gezerek bilgi aldı.

09.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:01
Altınküre lisesi öğrencileri üniversite stantlarını gezdi
Altınküre lise öğrencileri açılan üniversite stantlarını gezerek bilgi aldı.

Sakarya 'da üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik şehir merkezinde bulunan bir otelde "Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri" kapsamında üniversiteler stant açtı. Altınküre Fen ve Anadolu lisesi öğrencileri stantları gezerek bilgi aldı. Devlet üniversitelerinin yanı sıra çok sayıda vakıf üniversitesinin de stant açılan kariyer günlerinde veliler de yoğun ilgi gösterdi. Yüksek öğretim sınavlarına girecek olan öğrenci, veli ve rehber öğretmenlere tüm üniversitelerin yetkilileri tarafından bilgilendirildi. Fakülte ve bölümlerin yanı sıra sosyal-kültürel imkanlar, öğrenci kulüpleri, yurt ve burs olanakları da anlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sakarya, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak Güncel
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı