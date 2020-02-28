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Altınküre Okulları kandil lokması dağıttı

Altınküre Eğitim Kurumları, Regaip kandili vesilesiyle bünyesinde bulunan okullara lokma dağıttı.

28.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:55Altınküre Okulları kandil lokması dağıttı
Altınküre Eğitim Kurumları, Regaip kandili vesilesiyle bünyesinde bulunan okullara lokma dağıttı.

Altınküre Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi bünyesinde Regaib Kandili nedeniyle okul öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanlarına lokma dağıtımı yapıldı. Okul bahçesinde yapılan lokma dağıtımına katılan Altınküre Eğitim Kurumları Yönetim Başkanı Ahmet Sakarya, Regaip kandilinin hayırlara vesile olmasını dileyerek alandakilere lokma ikram etti. - SAKARYA

Anadolu Lisesi, Regaib Kandili, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 13:38:54