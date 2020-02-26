Haberler » Güncel » Altınküre okullarından Ağrı'daki öğrencilere yardım - Haber

Altınküre okullarından Ağrı'daki öğrencilere yardım

Altınküre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Doğubeyazıt'da bulunan Çetenli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yardımda bulundu.

26.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:10Altınküre okullarından Ağrı'daki öğrencilere yardım
Altınküre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri 'da bulunan Çetenli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yardımda bulundu.

Altınküre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve Okul Aile Birliğinden 'Bir Mont Bir Bot' sloganıyla yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan Çetenli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yardım gönderildi. Öğrencilerin okul harçlıklarından topladığı paralarla ve okul aile birliğininde desteğiyle Ağrı'da zor şartlarda eğitim hayatına devam eden öğrencilerin yüzü güldü. Yoğun kış şartlarında öğrenim gören öğrenciler, Altınküre öğrencilerine ve okul aile birliğine teşekkür etti.

Altınküre Okulu Öğrencileri, yapılan yardımın Ağrı'da okuyan öğrencilere ulaştığı için çok memnun olduklarını belirterek, "Bu kampanya yardım eden herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde artık kardeşlerimiz üşümeyecek. Ağrı'da okuyan kardeşlerimiz bot ve montları güle güle giysinler" dediler. - SAKARYA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 11:45:16