Altınları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
Altınları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı Alaettin Kaba: "Yolda iken polis önümü kesti.
11.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:07
Altınları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardıAlaettin Kaba: "Yolda iken polis önümü kesti. O anda dolandırıldığı anladım"
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta nişan yapan kızının altınlarını telefon dolandırıcısına teslim etmek için yola çıkan inşaat işçisini polis durdurup dolandırılmaktan kurtardı. Alınan bilgiye göre, inşaatlarda sıvacılık yapan Alaettin Kaba'nın bugün öğle saatlerinde cep telefonuna bilmediği bir numaradan çağrı geldi. Telefonu açan Alaettin Kaba, kendisini savcı olarak tanıtılan telefon dolandırıcısının söyledikleri inanarak, talimatlarını harfiyen uyguladı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı Alaettin Kaba'ya, kimliği kullanılarak adına sahte altın alındığını ve bu durumu temizlemek için evinde bulunan altınları getirmesini istedi. Bunun üzerine Kaba, yeni nişanlanan kızının 35 bin TL değerindeki altınlarını alarak Kahramanmaraş Adliyesine gitmek için harekete geçti. Kızının durumu nişanlısına anlatması ve nişanlısının da polise bilgi vermesiyle harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Üngüt Mahallesi istikametinden Alaettin Kaba'nın kullandığı aracın önünü kesti. Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle Kaba, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Polis ekipleri eşliğinde emniyete götürülen Kaba, kendisini dolandırmak isteyen kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaettin Kaba, başından geçen olayı şöyle anlattı: "Öğle saatlerinde bilmediğim bir numaradan çağrı aldım. Savcılıktan aradıklarını ve kimliğimi kullanılarak yüklü miktarda sahte altın alındığını söylediler. Beni bu olaydan kurtarmak istediklerini belirterek altın istediler. Ben de inandım yeni nişanlanan kızımın altınlarını aldım yola çıktım. Bu sırada kızım nişanlısını aramış o da polise bilgi vermiş. Yolda iken polis önümü kesti. O anda dolandırıldığı anladım. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim."
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta nişan yapan kızının altınlarını telefon dolandırıcısına teslim etmek için yola çıkan inşaat işçisini polis durdurup dolandırılmaktan kurtardı. Alınan bilgiye göre, inşaatlarda sıvacılık yapan Alaettin Kaba'nın bugün öğle saatlerinde cep telefonuna bilmediği bir numaradan çağrı geldi. Telefonu açan Alaettin Kaba, kendisini savcı olarak tanıtılan telefon dolandırıcısının söyledikleri inanarak, talimatlarını harfiyen uyguladı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı Alaettin Kaba'ya, kimliği kullanılarak adına sahte altın alındığını ve bu durumu temizlemek için evinde bulunan altınları getirmesini istedi. Bunun üzerine Kaba, yeni nişanlanan kızının 35 bin TL değerindeki altınlarını alarak Kahramanmaraş Adliyesine gitmek için harekete geçti. Kızının durumu nişanlısına anlatması ve nişanlısının da polise bilgi vermesiyle harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Üngüt Mahallesi istikametinden Alaettin Kaba'nın kullandığı aracın önünü kesti. Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle Kaba, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Polis ekipleri eşliğinde emniyete götürülen Kaba, kendisini dolandırmak isteyen kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaettin Kaba, başından geçen olayı şöyle anlattı: "Öğle saatlerinde bilmediğim bir numaradan çağrı aldım. Savcılıktan aradıklarını ve kimliğimi kullanılarak yüklü miktarda sahte altın alındığını söylediler. Beni bu olaydan kurtarmak istediklerini belirterek altın istediler. Ben de inandım yeni nişanlanan kızımın altınlarını aldım yola çıktım. Bu sırada kızım nişanlısını aramış o da polise bilgi vermiş. Yolda iken polis önümü kesti. O anda dolandırıldığı anladım. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim."
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Altınları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
Etiketler : Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat