Altınlarını Çaldıkları Evin Arabasıyla Kaçtılar

13 Kasım 2018 Salı 11:12



13 Kasım 2018 Salı 11:12

Bakırköy'de bir eve giren hırsızlar, içinde 150 bin lira değerinde altın bulunan kasa, 3 akıllı telefon ve araba çaldı.Ataköy 1. Kısım'da site içindeki bir apartmana, sabah saatlerinde iki hırsız girdi. Hırsızlar, asansöre binerek çıktıkları katlarda birkaç dairenin kapısını yokladı.Apartmanın ikinci katında üniversite öğrencisi Melisa Yüksel'in ailesiyle oturduğu dairenin kapısının kilitli olmamasını fırsat bilen hırsızlar, daha sonra eve girdi.Eve girer girmez, antredeki kitaplıkta duvara monte halde olan iki kasayı fark eden hırsızlar, içinde 150 bin lira değerinde altın bulunan kasalardan birini yerinden söktü. Hırsızlar diğer kasayı da açmak için uğraştı ancak başarılı olamadı.Ev halkının uyumasını fırsat bilen hırsızlar, odalarda dolaşırken gördükleri 3 akıllı telefon ile masada duran bir araba anahtarını da çaldı.Apartmanın kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerden, hırsızlık olayını kısa sürede gerçekleştirdikleri anlaşılan hırsızlar, Melisa Yüksel'e ait 34 JM 0645 plakalı otomobille kaçtı.Baba Kenan Yüksel'in kapının kapanma sesini duymasıyla uyanan ev halkı, durumu polise bildirdi.Olaya ait kayıtları inceleyen polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı."Üst komşumuzun evi de zorlanmış"Melisa Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 06.00 sularında babasının kapı sesini duyduğunu ve kendilerini de uyandırdığını anlattı.İlk önce telefonların çalındığını fark ettiklerini, ardından hırsızların kasayı duvardan söküp götürdüklerini anladıklarını belirten Yüksel, "Masada iki araba anahtarı vardı. Anahtarlardan birini alıp kasa ile birlikte arabayla kaçıyorlar. Yaklaşık 150 bin değerinde altın vardı. Arabanın da değeri aynıydı." diye konuştu.Olay yeri inceleme ekiplerinin evde gerekli incelemeleri yaptığını aktaran Yüksel, "Kapı çok kolay açılmış. Güvenlik kameraları var binada, nasıl girdiler bilmiyoruz. Üst komşumuzun evi de zorlanmış. Onun kapısı üstten kilitli olduğu için yarım açılmış. Sonra da bizim daireye inmişler." dedi.