Altınlarını ve parasını dolandırıcılara kaptıran bekçi bir de kredi çekti

Adıyaman'da gece bekçisini telefonla yönlendiren dolandırıcılar, bekçinin yıllardır biriktirdiği altınlarını ve hesabındaki parayı aldıktan sonra bir de kredi çektirdi.

Altınlarını ve parasını dolandırıcılara kaptıran bekçi bir de kredi çekti
09.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:52
Adıyaman'da gece bekçisini telefonla yönlendiren dolandırıcılar, bekçinin yıllardır biriktirdiği altınlarını ve hesabındaki parayı aldıktan sonra bir de kredi çektirdi.

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında gece bekçisi olan Halil Çakmak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütünün elinde olduğunu ve bankacıların da içinde bulunduğu bu örgüte operasyon yapılacağını öne süren dolandırıcılar, hem Halil Çakmak'ı hem de eşi Şengül Çakmak'ı telefon ile yönlendirdi. Dolandırıcılar telefonla yönlendirdikleri Halil Çakmak'ı evden uzaklaştırarak, Şengül Çakmak'tan altınları evin yakınlarında bulunan okulun önündeki çöp konteynerinin yanına bırakmasını istedi. Şengül Çakmak, eşinin yıllardır ev almak için biriktirdiği altınları dolandırıcıların belirttiği yere kucağında çocuk ile bıraktı. Bir süre sonra dolandırıcılardan biri altınları alarak uzaklaştı. Dolandırıcıların altını alması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Halil Çakmak'ın telefonu kapatmasına müsaade etmeyen dolandırıcılar, Çakmak'ın hesabının bulunduğu bankanın cep şubesinin şifresini ve gelen kodu öğrenerek, hesapta bulunan 10 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Dolandırıcılar daha sonra ise Çakmak'tan kredi çekmesini istedi. Halil Çakmak 9 bin TL kredi çekerek, onu da dolandırıcıların hesabına aktardı.

Halil Çakmak, "Bugüne kadar biriktirdiğim altınlarım vardı. Biriktiriyordum ki bir ev alayım. Dişimden tırnağımdan biriktirdiğim altınlarımı aldılar. Bir de beni kredi borcunun altına soktular. Hesabımdaki 10 bin TL'yi alıp, 9 bin TL kredi çektim. Altınlarımızı aldıkları gibi bir de borcun altına soktular. Benim gibi bir garibandan ne istediler, Allah'ından bulsunlar. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Şengül Çakmak da dolandırıcıların evde ne varsa istediğini ve altınları çöpe bıraktığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil Çakmak, Adıyaman, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (1)
MEMET: Bu dolandircilar dunyanin hertarafinda var ilk is hemen Polis imdat 112 aramaktir
Cevap Yaz 0 0

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››3. Sayfa››Altınlarını ve parasını dolandırıcılara kaptıran bekçi bir de kredi çekti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:07: Kılıçdaroğlu, TBMM'de 90 gün sonra ilk defa kürsüye çıktı - Haberler 19:03: İzmir'de deprem - Haberler 19:01: Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Haberler 18:57: İki İngiliz çay şirketinden ırkçı müşterilerine: Çayımızı içmeyin - Haberler 18:56: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı - Haberler 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek 17:51: Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler 17:31: Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi - Haberler 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı