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Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi (2)

ANNE UNCU: İKİ ELİM YAKASINDA OLACAKÇorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 'o kişi ben değilim' savunması yapan gelin adayı Nurhan B.

10.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:40Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi (2)

ANNE UNCU: İKİ ELİM YAKASINDA OLACAK

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 'o kişi ben değilim' savunması yapan gelin adayı Nurhan B.'nin (23), kayınvalidesi Hatice Uncu, duruşmada yaşananları anlattı.

Oğlunu ve kendisini dolandıran kişinin Uşaktan SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade veren Nurhan B., olduğunu söyleyerek, "Mahkemede  ifadesi alınan Nurhan B., "O kişi ben değilim, sadece benziyorum' savunması yaptı. Bizi dolandıran kesinlinle kendisidir. Gözümüzün içine baka baka 'o ben değilim, bana benzetiyorlar' diyerek kendisini aklamaya çalışıyor. Oysa oğlumu dolandıran kişi ta kendisidir. Bu güne kadar bu olayı yargıya taşımak için mücadele ettim ve taşıdım da, bundan sonra da iki elim yakasında olacak" diye konuştu.

'CEZA ALACAĞINA İNANIYORUZ'

Uncu ailesinin avukatı Mustafa Kemal Metin ise "Nurhan B., Çorum'a hiç gelmediği yönünde ifade verdi. Kendisinin benzetildiğini, Uncu ailesini de tanımadığını söyledi. Oysa aracılık yapan kişi tam tersini söyleyerek, Uncu ailesini dolandıran ve altınlarla kaçan kişinin o olduğunu açık bir dille söyledi. Önümüzdeki duruşmalarla gerekli cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.



Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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